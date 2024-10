Rifiuti pericolosi e speciali: sequestrata discarica abusiva di oltre mille metri quadri a Colle Fiorito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Al termine di accurate indagini avviate alcuni mesi fa, ieri gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno posto sotto sequestro un’area di oltre 1100 m² in zona Colle Fiorito-Borghesiana, dove il titolare di un’attività, operante nel settore di materiali edili, aveva allestito una vera e propria discarica abusiva. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Al termine di accurate indagini avviate alcuni mesi fa, ieri gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno posto sotto sequestro un’area di1100 m² in zona-Borghesiana, dove il titolare di un’attività, operante nel settore di materiali edili, aveva allestito una vera e propria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali : area sequestrata - L’intera area è stata sottoposta a sequestro e sono stati segnalati all’A. Per le condotte illecite al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. (Anteprima24.it)

Raccolta differenziata di pannolini e rifiuti elettronici. In oltre cento mercati al via il progetto sperimentale - Al via in oltre 100 mercati di Roma il progetto sperimentale di raccolta differenziata mirata di pannolini pediatrici, pannoloni, assorbenti igienici e piccoli Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’iniziativa, come comunicato da Ama, prevede la presenza di apposite... (Romatoday.it)

Oltre cento chili di rifiuti raccolti durante l'evento "Insieme a te per l’ambiente" di McDonald’s - L'evento ha visto la partecipazione di oltre 130 volontari che hanno raccolto più di 100 chili di. . . Lo scorso sabato 28 settembre, il lungomare di Catania è stato teatro della prima tappa dell’iniziativa "Insieme a te per l’ambiente", promossa da McDonald’s con il patrocinio del comune di Catania. (Cataniatoday.it)