Ragazzo suicida a 15 anni, gli ispettori del Ministero nella scuola di Senigallia. La fidanzatina: «Bulli? Non mi risulta» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'istituto Panzini di Senigallia nel mirino degli ispettori del Ministero dell'istruzione dopo il caso dello studente di 15 anni, iscritto al secondo anno, morto suicida. I genitori del Leggo.it - Ragazzo suicida a 15 anni, gli ispettori del Ministero nella scuola di Senigallia. La fidanzatina: «Bulli? Non mi risulta» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'istituto Panzini dinel mirino deglideldell'istruzione dopo il caso dello studente di 15, iscritto al secondo anno, morto. I genitori del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia - morto suicida a 15 anni. I compagni : “Metteva le cuffiette per non sentire i bulli” - Nella scuola frequentata dal ragazzo sono arrivati gli ispettori del Ministero dell'Istruzione. Si indaga per istigazione al suicidio. Sentita dai pm anche la fidanzata del 15enne. Resi noti intanto i risultati dell'autopsia. Oggi ci saranno i funerali.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Leonardo - suicida a 15 anni per il bullismo. Il dolore di mamma e papà : “Come si può arrivare a tanto?” - L’ipotesi di reato per cui stanno andando avanti le indagini è di istigazione al suicidio. Sempre oggi è stata effettuata l’autopsia a Torrette a cura del medico legale Eva Montanari. La Procura della Repubblica di Ancona e quella dei Minori hanno deciso di vederci chiaro: sul tavolo dei pm c’è un fascicolo presentato dai genitori. (Notizie.com)

Suicida a 15 anni a Senigallia e l’ombra del bullismo - al setaccio cellulare e pc : la verità nei messaggini - In ballo ci sarebbe il coinvolgimento di altri minorenni. Ancora da accertare eventuali atteggiamenti di bullismo: da qui l’ipotesi di reato dell’induzione al suicidio con cui la Procura ha aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Così, in una nota, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito al suicidio del ragazzo di Senigallia. (Ilrestodelcarlino.it)