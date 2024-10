Sport.quotidiano.net - Orellana, un gol che ricorda quelli di Dybala: "Vis, sono solo al cinquanta per cento"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ Marcelol’uomo partita della gara Vis-Pineto secondo i tifosi della Vis che lo hanno votato sui social praticamente a senso unico. Ma per il fantasista della Vis, oltre ai complimenti dell’ambiente,arrivati anchedi "Area C" di Sky sport, che mette a confronto il suo gol segnato contro il Pineto con uno di, evidenziando come si tratti di due reti praticamente uguali. Una doppia soddisfazione per il fantasista: "Un gol che cercavo – dice – da quando è iniziato il campionato e che speravo di segnare il prima possibile. E’ arrivato in questa giornata. Peccato per il pareggio, abbiamo preso gol su una punizione dubbia a parere mio e per fortuna siamo riusciti a pareggiare quasi subito, provando in seguito a portare a casa i tre punti. Purtroppo è andata così, c’è un po’ di rammarico, ma un punto è meglio di zero".