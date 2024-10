Ilfattoquotidiano.it - “Nessuna risposta su aumento stipendi e precari”: il 31 ottobre sciopero Cgil per scuola e università. Valditara ironizza sulla data

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 31saràper il mondo della. A proclamare la protesta è la Flcche ancora una volta ha scelto la strada più dura per dire no alle politiche del governo di Giorgia Meloni e del ministro Giuseppe. Una decisione che non è stata seguita dalle altre organizzazioni sindacali nonostante l’appello della sigla del sindacato di Landini . Il tentativo di conciliazione al ministero del Lavoro è andato a vuoto. La segretaria della FlcGianna Fracassi ha annunciato la mobilitazione di tutto il comparto a fine mese.