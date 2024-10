Lione | Zaha non si presenta all’allenamento il club valuta una sanzione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Wilfriedè arrivato tra le fila delnel corso dell’estate, essendo stato ceduto in prestito dal Galatasaray. L’impatto del giocatore è però stato limitato e, secondo quanto riportato da RMC Sport, potrebbero esserci anche delle frizioni fuori campo., che fino ad ora conta solo due presenze con il, non ha partecipatodella squadra prima dell’ultima partita – poi vinta 2-0 contro il Nantes – senza alcuna giustificazione. Il tecnico della squadra Pierre Sagela possibilità di una punizione: “Non vogliamo sanzionarlo per dare l’esempio, ma piuttosto affinchésia consapevole delle aspettative che abbiamo nei suoi confronti“, ha detto a RMC. “Gli ho parlato e gli ho detto che abbiamo ingaggiato Wilfried, quindi vorremmo avere Wilfriedin campo“.non si, ilunaSportFace.