Influenza australiana | sintomi e prevenzione Come distinguerla dagli altri virus

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - L’sta iniziando a manifestarsi anche in Italia.ogni anno, la stagionele porta con sé domande sue rischi. Si tratta di un ceppo virale che ha colpito in modo significativo l'Australia durante la loro stagione invernale e che ora, inevitabilmente, riguarderà anche noi. Ne parliamo con Mauro Pistello, direttore dell'Unità Operativa di Virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Quali sono iprincipali dell'e in cosa si differenziano da quelli dell'classica? "Idell'non differiscono molto da quelli dell'tradizionale: febbre superiore ai 38 gradi, tosse, raffreddore, occhi arrossati, dolori muscolari e articolari, soprattutto nella fase iniziale dell'infezione.