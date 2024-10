Thesocialpost.it - Celle, i bambini non escono da scuola per il maltempo: “Come fosse un’allerta rossa”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilcontinua a colpire duramente il savonese, dove si registrano forti piogge che hanno causato allagamenti in diverse zone. I comuni di Calice Ligure eLigure sono tra i più colpiti, con strade e scantinati allagati. ALigure, il sindaco Marco Beltrame ha lanciato un appello urgente durante l’allerta gialla per temporali, chiedendo ai cittadini di adottare misure precauzionali. Beltrame ha chiesto in particolare alle scuole di tenere ial primo piano degli edifici fino a nuovo ordine, suggerendo di trattare la situazionese. “Facciamo finta di essere in allertaperché la situazione è abbastanza grave,” ha dichiarato il sindaco, segnalando il rischio per il torrente Ghiare, attualmente in preallerta, e la presenza di una gfrana che ha colpito la strada Aurelia aLigure.