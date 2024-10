Anas, la sicurezza stradale protagonista al Festival dello Sport (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRENTO (ITALPRESS) – La sicurezza stradale è stata protagonista al Festival dello Sport che si è svolto a Trento. Anas ha partecipato per il terzo anno in qualità di brand partner. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono su gran parte delle strade statali di competenza Anas. La rassegna di Trento, che come di consueto ha visto la presenza di molti giovani, è stata quindi un’ottima occasione per divulgare la cultura della sicurezza stradale nel contesto Sportivo.Nel corso di un talk organizzato da Anas, e moderato dall’ex campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano erano presenti due testimonial d’eccezione: il vincitore di sei mondiali di motociclismo (4 titoli iridati in 250 e due in Superbike) Max Biaggi e la campionessa di rally Rachele Somaschini. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRENTO (ITALPRESS) – Laè stataalche si è svolto a Trento.ha partecipato per il terzo anno in qualità di brand partner. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono su gran parte delle strade statali di competenza. La rassegna di Trento, che come di consueto ha visto la presenza di molti giovani, è stata quindi un’ottima occasione per divulgare la cultura dellanel contestoivo.Nel corso di un talk organizzato da, e moderato dall’ex campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano erano presenti due testimonial d’eccezione: il vincitore di sei mondiali di motociclismo (4 titoli iridati in 250 e due in Superbike) Max Biaggi e la campionessa di rally Rachele Somaschini.

