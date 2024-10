Trovato senza vita il fungaiolo disperso (Di martedì 15 ottobre 2024) È stato purtroppo Trovato senza vita nella tarda mattinata del 15 ottobre il fungaiolo disperso nella giornata di lunedì nei boschi di Corte Brugnatella. Ora sono in corso le difficili operazioni di recupero del cadavere. Del 93enne si erano perse le tracce nella giornata del 14 ottobre quando Ilpiacenza.it - Trovato senza vita il fungaiolo disperso Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È stato purtropponella tarda mattinata del 15 ottobre ilnella giornata di lunedì nei boschi di Corte Brugnatella. Ora sono in corso le difficili operazioni di recupero del cadavere. Del 93enne si erano perse le tracce nella giornata del 14 ottobre quando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un corpo senza vita trovato dentro a un capannone - Un corpo in stato molto avanzato di decomposizione è stato recuperato dalla polizia lunedì pomeriggio, a San Giuliano. È rimasto all'interno di un capannone abbandonato probabilmente per mesi. E ora è difficile stabilire di preciso da quanto tempo si trovasse all'interno della struttura... (Veneziatoday.it)

Si allontana da casa - trovato senza vita in una scarpata - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Tragedia nel comune di Reggello, località San Siro al Crocicchio, dove un 61enne è stato trovato morto in fondo a una scarpata. L’uomo, a quanto si apprende, affetto da Alzheimer si era allontanato dall’abitazione in mattinata e dopo... (Firenzetoday.it)

Trovato senza vita Ezio D'Onofrio : era scomparso da Desio una settimana fa - Ezio D'Onofrio, 77 anni, è stato trovato senza vita dopo giorni di ricerche. Il pensionato, residente a Desio, era scomparso nella giornata di giovedì 3 ottobre e dopo la denuncia della famiglia e gli appelli per ritrovarlo si era attivato il piano di ricerche con protezione civile, forze... (Monzatoday.it)