Colpo pazzesco | ecco come Musetti fa fuori Berrettini | Video

Musetti si aggiudica il derby contro Matteo Berrettini negli ottavi di finale del torneo Atp di Montecarlo. Il carrarino, numero 16 Atp, non ha avuto grandi problemi a superare il compagno di Davis, numero 34 Atp, con un doppio 6-3 sulla terra rossa del Court Ranieri III, in un'ora a 34 minuti. Musetti ha giocato un match senza sbavature, condotto dall'inizio alla fine contro un Berrettini non al meglio fisicamente dopo l'impresa contro Zverev e un problema al piede accusato durante il match. Musetti che ritrova per la seconda volta i quarti di finale a Montecarlo, passa avanti nei confronti diretti con il romano, e ora nei quarti di finale affronterà il vincitore della sfida tra Borges e Tsitsipas. E intanto Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco (montepremi totale pari a 6.

