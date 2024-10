Slow Horses | Apple TV+ rinnova per una sesta stagione

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)TV+per unaDopo il finale della quartaTV+ ha annunciato che l’acclamata serie di spionaggio “” avrà una, composta da sei episodi. La serie, vincitrice di Emmy e BAFTA, ha come protagonista il premio Oscar® Gary Oldman, che ha ricevuto nomination ai Golden Globe, agli Emmy e ai BAFTA per la sua straordinaria interpretazione dell’amato e irascibile Jackson Lamb. Il finale della quartadi “” è stato trasmesso lo scorso 9 ottobre suTV+. «Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di “” e sono lieto che Gary Oldman guiderà questo cast stellare in un’altra avventura tagliente e ricca di azione», ha dichiarato Jay Hunt, direttore creativo per l’Europa diTV+.