Gaeta.it - Recupero di una tarantola del Brasile nel campus universitario di Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un curioso episodio che ha sorpreso gli abitanti di, una, avvistata neldell’Università, è stata recuperata dai Carabinieri Forestali. Questo ragno, noto per la sua origine tropicale, ha suscitato l’interesse di studenti e docenti, portando a un intervento tempestivo per garantire la sua sicurezza e protezione. L’evento insolito nelNegli ultimi giorni, ildiè diventato il teatro di un evento insolito che ha attratto l’attenzione di studenti e professori. Un esemplare di, appartenente alla speciedel, è stato notato nel giardino dell’ateneo. Questo ragno, dalle caratteristiche imponenti e pelose, è tipico degli ambienti tropicali e, quindi, rappresenta un’incongruenza evidente rispetto all’habitat locale.