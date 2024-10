Pulp Fiction: questa scena leggendaria è quasi stata tagliata dopo la prima proiezione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cult di Quentin Tarantino ha appena festeggiato 30 anni dalla sua uscita nei cinema e così emergono interessanti curiosità sulla sua storia Il produttore di Pulp Fiction Lawrence Bender ha rivelato di recente che una scena chiave del cult di Quentin Tarantino è stata quasi tagliata dal film in seguito a un incidente avvenuto durante la prima proiezione. Tra tutti i film che Tarantino ha diretto, Pulp Fiction rimane uno dei suoi più classici, con una narrazione multiprospettica raccontata in ordine sparso sulla criminalità a Los Angeles. Il film è stato lodato per la recitazione e la sceneggiatura, e molti hanno sottolineato il suo originale approccio alla violenza. A ciò si aggiungono le numerose scene che sono ormai entrate a far parte Movieplayer.it - Pulp Fiction: questa scena leggendaria è quasi stata tagliata dopo la prima proiezione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cult di Quentin Tarantino ha appena festeggiato 30 anni dalla sua uscita nei cinema e così emergono interessanti curiosità sulla sua storia Il produttore diLawrence Bender ha rivelato di recente che unachiave del cult di Quentin Tarantino èdal film in seguito a un incidente avvenuto durante la. Tra tutti i film che Tarantino ha diretto,rimane uno dei suoi più classici, con una narrazione multiprospettica raccontata in ordine sparso sulla criminalità a Los Angeles. Il film è stato lodato per la recitazione e la sceneggiatura, e molti hanno sottolineato il suo originale approccio alla violenza. A ciò si aggiungono le numerose scene che sono ormai entrate a far parte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pulp Fiction - Samuel L. Jackson celebra i 30 anni recitando il suo mitico monologo - Chi può dimenticare Ezechiele 25:17? Di certo non Samuel L. Jackson alias Jules, che ha scelto di festeggiare i 30 anni di Pulp Fiction recitando su Instagram il celebre monologo sadico del suo personaggio!. (Comingsoon.it)

Festa del Cinema di Roma - tra Pulp Fiction e Alain Delon. I restauri e i documentari in programma - Per questo, la 19esima edizione della Festa, si sposta anche a Villa Borghese, dove la Casa del Cinema (presidio annuale degli eventi legati alla Fondazione Cinema per Roma) accoglierà …. Un percorso trasversale, artistico e popolare com'è, da sempre, l'indole della Festa del Cinema di Roma. Dunque, tra omaggi, incontri, restauri e documentari, la Festa del Cinema è anche l'occasione per scoprire ... (Movieplayer.it)

Pulp Fiction - la folle audizione che rese Samuel L. Jackson Jules Winnfield - Eppure, il suo percorso per ottenere quel ruolo memorabile è stato tutt’altro che lineare. La svolta avvenne durante una seconda audizione. Con il cibo ancora in mano, entrò minaccioso in sala, sorseggiando e mordendo, e con sguardo truce annunciò a Tarantino: “Se pensate di dare questo ruolo a qualcun altro, vi distruggo tutti”. (Nonsolo.tv)