Ilrestodelcarlino.it - Porto San Giorgio, il 18 ottobre l'evento di vela paralimpica per sentirsi liberi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)San(Fermo), 142024 — Sarà di scena venerdì 18alturistico diSan(Fermo) l’Open Day diorganizzato dal Comitato italiano paralimpico regionale (Cip) insieme all’Inail Marche. Gli orari sono 9.30-12.30 e 14.30-17.30 e l’obiettivo è quello di avvicinare a questa disciplina sportiva tutte le persone con disabilità varie, residenti nelle Marche, rimaste coinvolte in incidenti sul lavoro. L’fa parte del “Piano quadriennale Inail-Comitato Italiano Paralimpico 2022-2025”, che ha come volontà il sostegno e la promozione della pratica sportiva per il recupero dell’integrità psicofisica e il reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro. Il terzo appuntamento post-Covid arriverà dopo quelli avvenuti nel 2021 e 2023.