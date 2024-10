Pomigliano Calcio Juniores, Buona la prima: battuto il Mugnano del Cardinale (Di martedì 15 ottobre 2024) Debutto vincente in campionato per i giovani granata allenati da mister Alfredo Leone, che hanno sconfitto 1-0 i coetanei del Mugnano del Cardinale. Decisivo Tranchese, autore del gol partita al 25’ del secondo tempo. Il primo tempo si è concluso in equilibrio, con due buone occasioni: una di Guarracino e l’altra di Schizzo. Nella ripresa, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, trovando la rete su un Calcio piazzato battuto da Guarracino, finalizzato di testa da Tranchese, subentrato a Palma. L'articolo Pomigliano Calcio Juniores, Buona la prima: battuto il Mugnano del Cardinale proviene da primaCAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Pomigliano Calcio Juniores, Buona la prima: battuto il Mugnano del Cardinale Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Debutto vincente in campionato per i giovani granata allenati da mister Alfredo Leone, che hanno sconfitto 1-0 i coetanei deldel. Decisivo Tranchese, autore del gol partita al 25’ del secondo tempo. Il primo tempo si è concluso in equilibrio, con due buone occasioni: una di Guarracino e l’altra di Schizzo. Nella ripresa, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, trovando la rete su unpiazzatoda Guarracino, finalizzato di testa da Tranchese, subentrato a Palma. L'articololaildelproviene daCAMPANIA - NEWS24ORE.

