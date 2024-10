Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla mercoledì 16. Le zone a rischio (Di martedì 15 ottobre 2024) Una perturbazione in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore determinerà la possibilità di temporali dal pomeriggio di domani, mercoledì 16 ottobre 2024 L'articolo Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla mercoledì 16. Le zone a rischio proviene da Firenze Post. .com - Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla mercoledì 16. Le zone a rischio Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Una perturbazione in arrivo sullanelle prossime ore determinerà la possibilità didal pomeriggio di domani,16 ottobre 2024 L'articoloin16. Leproviene da Firenze Post.

Scatta allerta meteo Toscana : temporali forti e rischio idrogeologico - Possibili colpi di vento e grandinate. Dal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo momento l’Arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa. Scatta allerta meteo Toscana: temporali forti e rischio idrogeologico Scatta allerta meteo Toscana, una perturbazione in arrivo ... (Corrieretoscano.it)

Temporali forti - allerta meteo nelle zone nord occidentali della Toscana - L’allerta meteo è valida dalle ore 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 16 ottobre, e riguarda le zone nord occidentali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti. (Lanazione.it)

Nuova allerta meteo in Toscana : è gialla - per mareggiate e possibili temporali - Dopo questo passaggio perturbato, le giornate di venerdì e sabato saranno migliori, con nuvolosità a tratti ma senza precipitazioni. Per mareggiate e rischio idrogeologico dei reticoli minori. . C’è anche un’allerta gialla per rischio vento, che riguarderà per tutta la giornata l’Elba. Il rischio mareggiate riguarda la costa della provincia di Livorno e di Pisa. (Lanazione.it)