Il sindaco di Latina contro le offese social: Matilde Celentano pronta a tutelarsi legalmente (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Matilde Celentano, sindaco di Latina, ha annunciato recentemente la sua intenzione di intraprendere azioni legali a causa di insulti e commenti offensivi ricevuti sui social media riguardanti il suo aspetto fisico. Con la crescente diffusione di attacchi ai personaggi pubblici attraverso le piattaforme online, la prima cittadina ha deciso di intervenire, sottolineando non solo la gravità delle offese, ma anche l'impatto che possono avere sulla salute mentale e fisica delle donne. L'offensiva social contro le donne Negli ultimi tempi, il fenomeno degli attacchi sui social media ha assunto proporzioni preoccupanti, colpendo in particolar modo le figure pubbliche, tra cui donne che ricoprono ruoli di leadership.

