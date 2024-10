“I poteri forti sono in luna di miele con il suo governo, la smetta col vittimismo complottista”: l’attacco di Conte a Meloni in Aula (Di martedì 15 ottobre 2024) “Non ci venga più a raccontare la favoletta dei poteri forti. Sia onesta con se stessa: i poteri forti sono in luna di miele con il vostro governo. La smetta con questo vittimismo complottista, si tolga il guscio di Calimero”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento in Aula alla Camera dopo la replica della premier, Giorgia Meloni, prima del Consiglio europeo. “Gli italiani l’hanno votata per governare non per lamentare della fatica di governare e di complottismi vari. Governi se ne è capace”, conclude Conte. L'articolo “I poteri forti sono in luna di miele con il suo governo, la smetta col vittimismo complottista”: l’attacco di Conte a Meloni in Aula proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “I poteri forti sono in luna di miele con il suo governo, la smetta col vittimismo complottista”: l’attacco di Conte a Meloni in Aula Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Non ci venga più a raccontare la favoletta dei. Sia onesta con se stessa: iindicon il vostro. Lacon questo, si tolga il guscio di Calimero”. Lo dice Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, nel suo intervento inalla Camera dopo la replica della premier, Giorgia, prima del Consiglio europeo. “Gli italiani l’hanno votata per governare non per lamentare della fatica di governare e di complottismi vari. Governi se ne è capace”, conclude. L'articolo “Iindicon il suo, lacol”:diinproviene da Il Fatto Quotidiano.

