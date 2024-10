Giorgetti pignora 66 milioni a De Benedetti | come si chiude l' anno nero dell' Ingegnere

Giorgetti pignora 6,6 milioni a De Benedetti: come si chiude l'anno nero dell'Ingegnere (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti ha pignorato attraverso l'Agenzia delle Entrate 6,6 milioni di euro a Carlo De Benedetti su un conto corrente infragruppo fra le sue due holding di partecipazioni Romed e Romed international. Lo scrive Open. Il blocco della liquidità è in evidenza nella nota integrativa del bilancio 2023 della Romed, come fatto avvenuto nel 2024 dopo la chiusura dell'esercizio sociale. "L'Agenzia delle Entrate-Riscossione", scrivono gli amministratori dell'Ingegnere, "ha richiesto alla società controllante Romed International S.p.A. il pagamento di euro 6,6 milioni, avviando nel corso del 2024 una procedura esecutiva di pignoramento a valere sul finanziamento fruttifero d'interessi dalla stessa erogato a favore della nostra società. La società ha dato incarico ai propri legali per la gestione della procedura esecutiva". Iltempo.it - Giorgetti pignora 6,6 milioni a De Benedetti: come si chiude l'anno nero dell'Ingegnere Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro'Economia, Giancarlohato attraverso l'Agenziae Entrate 6,6di euro a Carlo Desu un conto corrente infragruppo fra le sue due holding di partecipazioni Romed e Romed international. Lo scrive Open. Il bloccoa liquidità è in evidenza nella nota integrativa del bilancio 2023a Romed,fatto avvenuto nel 2024 dopo la chiusura'esercizio sociale. "L'Agenziae Entrate-Riscossione", scrivono gli amministratori, "ha richiesto alla società controllante Romed International S.p.A. il pagamento di euro 6,6, avviando nel corso del 2024 una procedura esecutiva dimento a valere sul finanziamento fruttifero d'interessi dalla stessa erogato a favorea nostra società. La società ha dato incarico ai propri legali per la gestionea procedura esecutiva".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casa : con la revisione delle rendite catastali di Giorgetti - spese in aumento per 2 milioni di famiglie - Per fare qualche esempio, a Milano un’abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vani passerebbe da una rendita di 604 Euro a 712 Euro con il passaggio di una classe. Se la rivalutazione è maggiore, la percentuale può arrivare anche al 30%. E c’è seria preoccupazione per l’elenco dei tributi che potrebbero aumentare in modo affatto indolore: Imu, Tari, Imposte di Registro, Imposte di ... (Thesocialpost.it)