Foggia, blitz contro la mafia garganica (Di martedì 15 ottobre 2024) 11.05 Maxi-operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza, a Foggia e altre località italiane, contro la mafia garganica. Numerosi gli arresti e i sequestri patrimoniali. L'operazione giunge a seguito di indagini articolate, sotto la Direzione distrettuale antimafia di Bari con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia. Misure cautelari emesse per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione e altri reati.

