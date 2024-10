“Diversità non conciliabile di vedute”, Savino Del Bene Volley esonera coach Antiga (Di martedì 15 ottobre 2024) SCANDICCI – Due vittorie in due partite, l’ultima delle quali nel derby con il Bisonte Firenze. Non sono bastati a salvare la panchina di coach Stéphane Antiga, che è stato esonerato dalla società Savino Del Bene Volley Scandicci, per “una Diversità non conciliabile di vedute”. La società ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale nella mattinata del 15 ottobre: “Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata una Diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra”. “Desideriamo esprimere a Stéphane Antiga – conclude la nota – il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto. Corrieretoscano.it - “Diversità non conciliabile di vedute”, Savino Del Bene Volley esonera coach Antiga Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SCANDICCI – Due vittorie in due partite, l’ultima delle quali nel derby con il Bisonte Firenze. Non sono bastati a salvare la panchina diStéphane, che è statoto dalla societàDelScandicci, per “unanondi”. La società ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale nella mattinata del 15 ottobre: “Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata unanondisul percorso di sviluppo tecnico della squadra”. “Desideriamo esprimere a Stéphane– conclude la nota – il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley A1 femminile - tra Antiga e la Savino Del Bene è già separazione? - Sembra davvero incredibile quello che da qui a breve potrebbe accadere in casa Savino Del Bene Scandicci. Il club di patron Paolo Nocentini potrebbe operare il cambio della guida tecnica, almeno stando a quanto afferma il portale volleyball.it. A Stephane Antiga per restare sulla panchina... (Firenzetoday.it)

Pallavolo femminile : il derby va alla Savino Del Bene - ma il Bisonte non demerita - Un paio di errori in attacco e l’ace di Herbots regalano subito un primo break alla Savino (1-5), Bendandi chiama l’immediato time out ma la sua squadra non ingrana (2-9): ci vogliono un paio di difese di Leonardi seguite dai mani out di Cagnin per risvegliare la squadra (7-12), ma Scandicci spinge forte e due attacchi di Antropova valgono il 9-16 e il nuovo time out Bendandi. (Corrieretoscano.it)

Volley A1 femminile - il derby è ancora della Savino Del Bene Scandicci - Ancora una volta il pronostico è stato rispettato. A vincere il derby fiorentino è la Savino Del Bene Scandicci, che si impone per 3-0 sui rivali cittadini del Bisonte. Non tragga però in inganno il risultato finale: la squadra di Bendandi, che al pari delle biancoblù cercava il bis dopo il... (Today.it)