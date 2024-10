Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social | sindaco di Latina pronta ed adire le vie legali

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi, Matilde, ha annunciato la possibilità di ricorrere alle viea causa dei continuipersonali ricevuti suinetwork. “Mi riservo di agire legalmente contro le offese sul mio aspetto fisico,” ha dichiarato in una nota ufficiale. Laha sottolineato come sia inaccettabile essere giudicata non per il suo operato, ma sulla base di sospetti riguardo l’uso della chirurgia estetica. Un Attacco Personale e Sessista Matildeha reso noto che il motivo delle sue variazioni fisiche è stato legato alle cure per un tumore, un dettaglio che ha già condiviso pubblicamente. Tuttavia, ha anche specificato che, anche qualora avesse scelto la chirurgia estetica, questo non giustificherebbe alcuna derisione o giudizio. “Le donne devono poter fare le proprie scelte senza essere giudicate.