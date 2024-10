Carta del docente estesa al personale ATA, lo chiede Serafini (Snals): “La formazione non deve essere a proprie spese” (Di martedì 15 ottobre 2024) "Com'è possibile nel 2024 non ipotizzare la Carta del docente - il bonus da 500 euro per la formazione - anche per il personale ATA?": lo ha detto Elvira Serafini segretario generale dello Snals Confsal durante la video intervista di Orizzonte Scuola del 14 ottobre. L'articolo Carta del docente estesa al personale ATA, lo chiede Serafini (Snals): “La formazione non deve essere a proprie spese” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Com'è possibile nel 2024 non ipotizzare ladel- il bonus da 500 euro per la- anche per ilATA?": lo ha detto Elvirasegretario generale delloConfsal durante la video intervista di Orizzonte Scuola del 14 ottobre. L'articolodelalATA, lo): “Lanon” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus 500 euro Carta docente - amara sorpresa per i supplenti al 31 agosto 2024 : eventuale residuo non speso è andato perso - . L'articolo Bonus 500 euro Carta docente, amara sorpresa per i supplenti al 31 agosto 2024: eventuale residuo non speso è andato perso sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Una misura una tantum, che al momento non è stata rinnovata anche se il Ministro ha già espresso l'impegno a reperire i fondi necessari in Legge di Bilancio 2025. (Orizzontescuola.it)

Carta docente 500 euro - esclusi i neoimmessi da GPS sostegno e concorso PNRR assunti con supplenza per il ruolo - istruzione. Carta docente bonus 500 euro: da ieri 14 ottobre nuovamente attiva la piattaforma www. . L'articolo Carta docente 500 euro, esclusi i neoimmessi da GPS sostegno e concorso PNRR assunti con supplenza per il ruolo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. it in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito accredita la somma utile per autoformazione e aggiornamento ... (Orizzontescuola.it)

Carta docente da 500 euro - si cambia. "Il bonus deve finire in busta paga" - Da ieri disponibili i soldi per la formazione degli insegnanti, la stretta è necessaria dopo le truffe. Ecco i piani del ministero. (Ilgiornale.it)