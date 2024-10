Cambio nella Giunta Di Pumpo: Biuso lascia, Enzo Quaranta nuovo assessore al Bilancio (Di martedì 15 ottobre 2024) Prima sostituzione nella Giunta Di Pumpo, a tre mesi dalle nomine assessorili. Lo scorso 12 ottobre, l’assessore Giannantonio Biuso ha rassegnato le dimissioni irrevocabili per “motivi professionali”, stando a quanto comunicato dal sindaco. Al suo posto entra Enzo Quaranta, sottotenente Foggiatoday.it - Cambio nella Giunta Di Pumpo: Biuso lascia, Enzo Quaranta nuovo assessore al Bilancio Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prima sostituzioneDi, a tre mesi dalle nomine assessorili. Lo scorso 12 ottobre, l’Giannantonioha rassegnato le dimissioni irrevocabili per “motivi professionali”, stando a quanto comunicato dal sindaco. Al suo posto entra, sottotenente

