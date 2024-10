Ilgiorno.it - Bufera sul centro sportivo. Bando d’appalto a vuoto. E il contratto è in scadenza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo l’intitolazione al sindaco Ermanno Zacchetti, il Comune fa un buco nell’acqua sulla gestione deldi via Buonarroti: nessun operatore presenta un’offerta. E il 31 ottobre scadrà il. A Cernusco èsull’appalto: "Per metterlo a punto c’è voluto un anno e mezzo e il risultato è un flop clamoroso. Purtroppo ce lo aspettavamo – dice Giordano Marchetti, capogruppo di Vivere, all’opposizione –. È tutto da rifare, a partire dall’affidamento per due soli anni con la possibilità di allungare di uno. Per non parlare dell’assenza di adeguamento Istat a fronte di una commessa da 700mila euro e una resa prevista per il primo anno di settemila e per il secondo di duemila: sfido qualsiasi imprenditore a farsi avanti. C’era il rischio che si profilasse all’orizzonte qualcuno che avrebbe tagliato su manutenzione e personale.