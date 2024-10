Alluvioni, dissesto e ricostruzione: "Noi geologi come delle Cassandre, servono scelte anche impopolari" (Di martedì 15 ottobre 2024) "I geologi come Cassandra". Piero Farabollini, presidente Dell’ordine per le Marche (ex commissario alla ricostruzione) spiega come le preoccupazioni della sua categoria, rimaste inascoltate, si siano poi verificate. E invita il governo a fare scelte "impopolari, ma necessarie". dissesto idrogeologico: quali sono le zone della provincia di Macerata più a rischio? "Il dissesto idrogeologico è una delle questioni più delicate e mai affrontate seriamente. Molte sono le aree con una particolare vulnerabilità. Basti pensare a quelle che, in caso di maltempo, vengono sistematicamente inondate o allagate: le piane alluvionali dei fiumi Potenza e Chienti, soprattutto nella media e bassa valle. come non ricordare poi Sambucheto, che ha visto nel 1998, nel 2000, nel 2004, fino al 2023, eventi di inondazione da parte del fiume Potenza. Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, dissesto e ricostruzione: "Noi geologi come delle Cassandre, servono scelte anche impopolari" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "ICassandra". Piero Farabollini, presidente Dell’ordine per le Marche (ex commissario alla) spiegale preoccupazioni della sua categoria, rimaste inascoltate, si siano poi verificate. E invita il governo a fare, ma necessarie".idroco: quali sono le zone della provincia di Macerata più a rischio? "Ilidroco è unaquestioni più delicate e mai affrontate seriamente. Molte sono le aree con una particolare vulnerabilità. Basti pensare a quelle che, in caso di maltempo, vengono sistematicamente inondate o allagate: le piane alluvionali dei fiumi Potenza e Chienti, soprattutto nella media e bassa valle.non ricordare poi Sambucheto, che ha visto nel 1998, nel 2000, nel 2004, fino al 2023, eventi di inondazione da parte del fiume Potenza.

