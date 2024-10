Tamponamento fra tre Tir in A1: fino a 9 chilometri di coda tra Scandicci e la Direttissima (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – A causa di un Tamponamento fra tre Tir sull'Autosole nel nodo autostradale di Firenze, stasera si sono formati 9 km di coda nel tratto tra Firenze Scandicci e il bivio con l'A1 Direttissima in direzione di Bologna. L'incidente c'è stato verso le 18,30 all'interno della galleria Colle all'altezza del km 276. Non risultano feriti e la stessa coda viene data verso le 20 in via di risoluzione da parte della Polstrada. Al momento c’è una coda di 4 chilometri tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Nel punto dell'incidente il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia Lanazione.it - Tamponamento fra tre Tir in A1: fino a 9 chilometri di coda tra Scandicci e la Direttissima Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – A causa di unfra tre Tir sull'Autosole nel nodo autostradale di Firenze, stasera si sono formati 9 km dinel tratto tra Firenzee il bivio con l'A1in direzione di Bologna. L'incidente c'è stato verso le 18,30 all'interno della galleria Colle all'altezza del km 276. Non risultano feriti e la stessaviene data verso le 20 in via di risoluzione da parte della Polstrada. Al momento c’è unadi 4tra Firenzee Barberino di Mugello. Nel punto dell'incidente il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia

