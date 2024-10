Storie di rinascita da Giovanni Allevi a Sophie Kinsella (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA RECENSIONE. «All’improvviso mi è crollato tutto. Ho perso molto, ma non la speranza e la voglia di immaginare». Giovanni Allevi si mette a nudo ne «I nove doni» (Solferino) raccontando la sua malattia, un mieloma, e la sua passione per la musica. Ecodibergamo.it - Storie di rinascita da Giovanni Allevi a Sophie Kinsella Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA RECENSIONE. «All’improvviso mi è crollato tutto. Ho perso molto, ma non la speranza e la voglia di immaginare».si mette a nudo ne «I nove doni» (Solferino) raccontando la sua malattia, un mieloma, e la sua passione per la musica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovanni Allevi - la malattia un percorso alchemico verso se stessi : “Crollano le maschere - resta solo l’amore totale” - Come dissi a Sanremo, è il momento in cui mi sono accorto, per esempio, che il rosso dell'alba è diverso dal rosso del tramonto. “Questo libro - ribadisce - Non è una riflessione sulle mie condizioni. Piuttosto il tentativo di accompagnarvi in una nuova visione del dolore e della sofferenza, come un cammino verso se stessi. (Ilgiorno.it)

Giovanni Allevi : “Quando vado a fare la flebo di farmaco all’Istituto dei tumori di Milano tra noi malati ci si fa coraggio. L’aspetto psicologico è importante” - E infine ha spiegato cosa accade quando ricevi la terribile notizia del tumore: “Crollano tutte le maschere, che è quello che succede appena ricevi una diagnosi è un momento di buio. Ho pensato: ma che bella è questa vita? Voglio farmi attraversare dalla vita e vivere come se non ci fosse più un domani. (Ilfattoquotidiano.it)

Giovanni Allevi agli studenti : “Ascoltate la vostra voce interiore - non i diktat della società” - . Il compositore, ospite dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Cagliari, ha parlato della sua esperienza con l'ansia e di come l'abbia superata grazie alla filosofia di Platone. L'articolo Giovanni Allevi agli studenti: “Ascoltate la vostra voce interiore, non i diktat della società” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)