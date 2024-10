Sostenibilità, dalla filiera etica al pack: Icam presenta i suoi impegni (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oltre 21mila ore di formazione distribuite tra tutti i dipendenti della sede di Orsenigo; 6.900 agricoltori, nelle tre sedi ugandesi di Bundibugyo, Hoima e Mukono, coinvolti nella formazione sulle pratiche agronomiche sostenibili; 26.068 tonnellate di fave di cacao acquistate nel 2023 per gran parte certificate; Codice Etico di Icam sottoscritto dal 97% dei L'articolo Sostenibilità, dalla filiera etica al pack: Icam presenta i suoi impegni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oltre 21mila ore di formazione distribuite tra tutti i dipendenti della sede di Orsenigo; 6.900 agricoltori, nelle tre sedi ugandesi di Bundibugyo, Hoima e Mukono, coinvolti nella formazione sulle pratiche agronomiche sostenibili; 26.068 tonnellate di fave di cacao acquistate nel 2023 per gran parte certificate; Codice Etico disottoscritto dal 97% dei L'articoloalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazione e sostenibilità - il progetto di Fonarcom e Ciforma : seminare conoscenza per coltivare il futuro - Non è un caso che questa iniziativa muova i primi passi da un luogo che può ritenersi modello ed esempio tangibile di sostenibilità ambientale, economica e sociale, dove l'integrazione, la condivisione, la formazione e il lavoro costituiscono gli assi portanti di una nuova economia circolare, punto di partenza di quella conversione ecologica auspicata da Papa Francesco nell'enciclica Laudato si'. (Liberoquotidiano.it)

Aziende e sostenibilità - la formazione strumento per la transizione - ROMA (ITALPRESS) – La sensibilità ai temi dell’ambiente, tra le imprese italiane, è in continua crescita. Dati recenti dimostrano che oltre il cinquanta per cento delle imprese manifatturiere e di servizi italiane ha già intrapreso azioni per la sostenibilità, anche per rispondere all’altrettanto crescente sensibilità della clientela verso il consumo sostenibile. (Unlimitednews.it)

Innovazione tecnologica a sostenibilità : il futuro passa dalla formazione - La crescita e lo sviluppo di un territorio passano necessariamente da investimenti in settori strategici e innovativi – come la tecnologia – così da creare modelli economici efficaci e funzionanti. Questo però non può prescindere da una formazione preliminare di alto livello, che plasmi... (Brindisireport.it)