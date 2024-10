"No alle medie superfici in zone critiche" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La desertificazione commerciale è in continua crescita anche nella nostra città", così Confcommercio Terni che chiede all’amministrazione comunale di evitare nuove medie superfici di vendità in zone “critiche“. La desertificazione, continua l’associazione presieduta da Stefano Lupi (foto), "è il risultato di un processo di trasformazione strutturale, indotto da nuovi orientamenti e comportamenti di spesa dei consumatori, dal rallentamento della domanda per consumi delle famiglie e dal proliferare delle medie e grandi superfici e degli acquisti online". Lanazione.it - "No alle medie superfici in zone critiche" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La desertificazione commerciale è in continua crescita anche nella nostra città", così Confcommercio Terni che chiede all’amministrazione comunale di evitare nuovedi vendità in“. La desertificazione, continua l’associazione presieduta da Stefano Lupi (foto), "è il risultato di un processo di trasformazione strutturale, indotto da nuovi orientamenti e comportamenti di spesa dei consumatori, dal rntamento della domanda per consumi delle famiglie e dal proliferare dellee grandie degli acquisti online".

