Italia, oggi la sfida con Israele: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli azzurri tornano in campo in Nations League Torna in campo l'Italia. Gli azzurri saranno impegnati questa sera contro Israele, nella quarta giornata di Nations League. La nazionale di Spalletti, dopo il pari 2-2 rimediato con il Belgio all'Olimpico di Roma, guida il proprio girone con 7 punti conquistati, seguita da Francia (6), Belgio (4)

Italia-Israele - Fagioli pronto a dirigere gli azzurri - Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024 ore 20.45, l'Italia giocherà contro Israele il secondo match di Nations League. Dopo il pareggio contro il Belgio, il ct Spalletti è deciso a fare diversi cambi. In porta spazio a Vicario, con confermata la sola difesa a 3 composta da Di Lorenzo, Bastoni e... (Ilpiacenza.it)

Diffidati Italia-Israele : gli azzurri a rischio squalifica in vista del Belgio - The post Diffidati Italia-Israele: gli azzurri a rischio squalifica in vista del Belgio appeared first on SportFace. Dopo il pareggio contro il Belgio, gli Azzurri hanno visto assottigliarsi a una lunghezza il vantaggio sulla Francia, seconda in classifica con 6 punti. Occhio però ai diffidati, dal momento che con due cartellini gialli arriva la squalifica. (Sportface.it)

Diffidati Italia-Belgio : gli azzurri a rischio squalifica in vista di Israele - Occhio però ai diffidati. Alle 20:45 di stasera, giovedì 10 ottobre, l’Italia sfiderà il Belgio in occasione della terza giornata della fase a gironi di Nations League. Si tratta del 25° confronto diretto tra Italia e Belgio: finora 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte per gli italiani, che, tra l’altro, hanno vinto gli ultimi 3 confronti: 2-0 aEuro 2016, poi 2-1 a Euro 2020 e UNL 2021. (Sportface.it)