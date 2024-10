Italia-Israele, le pagelle: Vicario ingenuo, Dimarco vale oro. Raspadori generoso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine, 14 ottobre 2024 – Nations League 2024, Italia-Israele: le pagelle di Doriano Rabotti. Vicario 5,5 Quasi sempre attento, sul gol è disturbato ma non proprio reattivo. DI LORENZO 7 Capitano con licenza di incornare il raddoppio, torna al gol dopo due anni e poi fa doppietta, sta tornando. BASTONI 6,5 Un paio di lanci interessanti, non gli servono prodezze per controllare. Sfiora il gol, Glazer glielo nega. CALAFIORI 6,5 Deve anche impostare, con risultati alterni. Ha ancora tanto margine, non sempre esprime tutto il talento. CAMBIASO 6 Jolly prezioso, solido anche senza brillare. FRATTESI 7 A lungo non incide come al solito, poi estrae il gol della tranquillità dal cilindro. FAGIOLI 5,5 Non è Ricci, e perde anche qualche palla pericolosa. Sostituzione meritata. TONALI 7 Deve compensare qualche vuoto altrui, va meglio quando si spinge in attacco. Sport.quotidiano.net - Italia-Israele, le pagelle: Vicario ingenuo, Dimarco vale oro. Raspadori generoso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine, 14 ottobre 2024 – Nations League 2024,: ledi Doriano Rabotti.5,5 Quasi sempre attento, sul gol è disturbato ma non proprio reattivo. DI LORENZO 7 Capitano con licenza di incornare il raddoppio, torna al gol dopo due anni e poi fa doppietta, sta tornando. BASTONI 6,5 Un paio di lanci interessanti, non gli servono prodezze per controllare. Sfiora il gol, Glazer glielo nega. CALAFIORI 6,5 Deve anche impostare, con risultati alterni. Ha ancora tanto margine, non sempre esprime tutto il talento. CAMBIASO 6 Jolly prezioso, solido anche senza brillare. FRATTESI 7 A lungo non incide come al solito, poi estrae il gol della tranquillità dal cilindro. FAGIOLI 5,5 Non è Ricci, e perde anche qualche palla pericolosa. Sostituzione meritata. TONALI 7 Deve compensare qualche vuoto altrui, va meglio quando si spinge in attacco.

Italia-Israele 4-1 - poker azzurro a Udine - Al 21? Israele accorcia le distanze. Nell’altro match del gruppo 2 di Lega A vittoria per 2-1 della Francia in Belgio. Al 27? gli azzurri calano il tris con Frattesi. Poi si parte e il tema della partita è chiaro sin dai primi minuti con gli azzurri che gestiscono il possesso palla e gli ospiti chiusi in difesa che puntano sulle ripartenze. (Seriea24.it)

Le notizie del 14 ottobre : Italia liquida Israele - finisce 4-1. Pereiro ufficiale al Genoa - In ambito europeo vanta 19 presenze in UEFA Champions League”. 11:44 14 Ottobre L'Arsenal punta Meret a zero Secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, Alex Meret è finito nel mirino dell’Arsenal che lo vorrebbe a parametro zero. (Calciomercato.it)

Italia : fa poker a Israele (4-1) e mantiene la vetta della classifica. Doppietta per Di Lorenzo. Pagelle - . Un poker che conferma l'Italia al primo posto del gruppo 2 di Nations League. Quindi la doppietta di un ritrovato Di Lorenzo e il sigillo del solito Frattesi L'articolo Italia: fa poker a Israele (4-1) e mantiene la vetta della classifica. Doppietta per Di Lorenzo. Batticuore per trovare il primo, poi arriva la zampata di Retegui su rigore che spiana la strada all'Italia di Spalletti per un ... (Firenzepost.it)