Borsa | Europa contrastata occhi sui tassi Bce Milano +03%

Borsa: Europa contrastata, occhi sui tassi Bce, Milano +0,3% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si muovono a due velocità le principali borse europee in vista dell'imminente stagione delle trimestrali e della decisione della Bce sui tassi attesa per giovedì. Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a oltre 0,91 euro, mentre scende a 127,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 3,55% e quello tedesco in crescita di 0,8 punti al 2,27%. La migliore è Madrid (+0,4%), seguono Milano e Francoforte (+0,3% entrambe), poco mossa Londra (-0,03%), debole Parigi (-0,3%). Contrastati i future americani in assenza di dati macroeconomici. Attesi per oggi il report mensile dell'Opec e gli interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Frena ulteriormente il greggio (Wti -2,73% a 73,5 dollari al barile) e appare poco mosso il gas (+0,08% a 39,91 euro al MWh). Quotidiano.net - Borsa: Europa contrastata, occhi sui tassi Bce, Milano +0,3% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si muovono a due velocità le principali borse europee in vista dell'imminente stagione delle trimestrali e della decisione della Bce suiattesa per giovedì. Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a oltre 0,91 euro, mentre scende a 127,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 3,55% e quello tedesco in crescita di 0,8 punti al 2,27%. La migliore è Madrid (+0,4%), seguonoe Francoforte (+0,3% entrambe), poco mossa Londra (-0,03%), debole Parigi (-0,3%). Contrastati i future americani in assenza di dati macroeconomici. Attesi per oggi il report mensile dell'Opec e gli interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Frena ulteriormente il greggio (Wti -2,73% a 73,5 dollari al barile) e appare poco mosso il gas (+0,08% a 39,91 euro al MWh).

