Bologna torna il mercatino vintage all' Antoniano

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Lo studio televisivo dello Zecchino d’Oro si trasformerà in un affascinante spazio dal 17 al 20 ottobre, per la 33ª edizione dele non, un appuntamento che unisce shopping, sostenibilità e solidarietà. Organizzato dalle socie dell’associazioneInsieme, questo evento atteso offre non solo la possibilità di fare ottimi affari, ma anche di contribuire a una causa sociale importante. Modacon un Cuore Solidale I visitatori delavranno l’opportunità di immergersi in un vasto assortimento di capi d’abbigliamento e oggetti, tra cui giacche, gonne, pantaloni, camicie e scarpe, in perfetto stile. Ma non solo: per chi ama il collezionismo o è in cerca di pezzi unici per la casa, ci sarà anche una sezione dedicata al bric-à-brac, dove sarà possibile trovare bicchieri, servizi di piatti e molto altro.