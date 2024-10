Formiche.net - Basta ipocrisie, Israele ha ragione. Il corsivo di Andrea Cangini

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Attaccare, sia pure simbolicamente, una base delle Nazioni Unite non è certo un atto commendevole, ma per cercare di comprendere le ragioni israeliane proviamo a stare ai fatti che hanno preceduto il lancio di missili sul contingente Unifil in Libano. Cominciamo con una premessa. Tecnicamente parlando, il Libano è uno Stato fallito. Uno Stato occupato militarmente da un’organizzazione terroristica, Hezbollah, che rappresenta appena un terzo della popolazione libanese ed è finanziata dall’Iran per muovere guerra ad. È per questo, per evitare conflitti diretti tra Hezbollah e le forze armate israeliane e/o attacchi di Hezbollah contro i cittadini di, che da 46 anni i caschi blu delle Nazioni Unite sono presenti in Libano. Più precisamente, presidiano i 20 chilometri di territorio libanese tra il fiume Litani e il confine israeliano.