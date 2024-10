Albania, Meloni battibecca con Sea Watch e i suoi ministri attaccano la “magistratura ideologizzata”. Ma sulla Corte Ue tacciono tutti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le opposizioni attaccano il governo alle prese con l’apertura dei centri per migranti in Albania, accusandolo di sperperare i soldi dei contribuenti per quello che, assicurano, sarà un flop annunciato e proprio mentre si annuncia una manovra di tagli e sacrifici. Ieri la ong tedesca Sea Watch ha rincarato su X: “Il Governo Meloni degli autopronunciati patrioti spende centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania. Forse le tasse degli italiani possono essere spese meglio, per accogliere e includere, anziché respingere”. Ilfattoquotidiano.it - Albania, Meloni battibecca con Sea Watch e i suoi ministri attaccano la “magistratura ideologizzata”. Ma sulla Corte Ue tacciono tutti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le opposizioniil governo alle prese con l’apertura dei centri per migranti in, accusandolo di sperperare i soldi dei contribuenti per quello che, assicurano, sarà un flop annunciato e proprio mentre si annuncia una manovra di tagli e sacrifici. Ieri la ong tedesca Seaha rincarato su X: “Il Governodegli autopronunciati patrioti spende centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in. Forse le tasse degli italiani possono essere spese meglio, per accogliere e includere, anziché respingere”.

