Aci-Istat nel 2023 ogni giorno 456 incidenti e 8 morti

Nel 2023 sulle strade italiane si sono registrati 166.525 incidenti con lesioni a persone (165.889 nel 2022, +0,4%; 172.183 nel 2019, -3,3%), che hanno causato 3.039 decessi (3.159 nel 2022, -3,8%; 3.173 nel 2019, -4,2%) e 224.634 feriti (223.475 nel 2022, +0,5%; 241.384 nel 2019, -6,9%). In media, rispettivamente, 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno. E' quanto emerge dai dati Aci-Istat. Le statistiche provinciali mostrano, nel 2023, un lieve calo nel numero delle vittime. Aumentano, invece, seppure in misura contenuta, incidenti e feriti.

Lavoro - Inail : in 2023 incidenti mortali in calo (-9 - 5%) - Nel dettaglio, gli infortuni denunciati sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.  . Solo valorizzando un processo virtuoso basato sull’attivazione corale delle leve che riducono il rischio infortunistico da parte degli attori del welfare – istituzioni, parti sociali, pubbliche amministrazioni, associazionismo, soggetti del sistema prevenzionale – si sarà in ... (Lapresse.it)

Incidenti stradali - nel 2023 456 scontri e 8 - 3 morti ogni giorno - In nove Province, infine, il numero dei morti è rimasto stabile. Aumentano, invece, seppure in misura contenuta, incidenti e feriti. 525 incidenti con lesioni a persone (165. 889 nel 2022, +0,4%; 172. Le statistiche provinciali – elaborate da ACI e Istat – mostrano, nel 2023, un lieve miglioramento nel numero delle vittime. (Lapresse.it)

Incidenti stradali : Aci-Istat - nel 2023 ogni giorno 456 incidenti e 8 - 3 morti - 475 nel 2022, +0,5%; 241. 889 nel 2022, +0,4%; 172. 384 nel 2019, -6,9%). 634 feriti (223. . 039 decessi (3. 183 nel 2019, -3,3%), che hanno causato 3. In media, rispettivamente, 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno. 173 nel 2019, -4,2%) e 224. 159 nel 2022, -3,8%; 3. Roma, 14 ott. 525 incidenti con lesioni a persone (165. (Lapresse.it)