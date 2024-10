Tennis, battuto Djokovic: trionfo di Sinner a Shanghai. E’ il più giovane campione nella storia del torneo (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un’altra partita meravigliosa di Jannik, bravo ad alzare il livello dal tiebreak del primo set in poi contro un Djokovic fino a quel momento perfetto. Freddo e decisivo nei momenti che contano per conquistare il settimo titolo nel 2024, il 17° in carriera. Semplicemente straordinario Sinner che diventa il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai. L'articolo Tennis, battuto Djokovic: trionfo di Sinner a Shanghai. E’ il più giovane campione nella storia del torneo proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikconquista anche il Masters 1000 dibattendo in finale Novakcon il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un’altra partita meravigliosa di Jannik, bravo ad alzare il livello dal tiebreak del primo set in poi contro unfino a quel momento perfetto. Freddo e decisivo nei momenti che contano per conquistare il settimo titolo nel 2024, il 17° in carriera. Semplicemente straordinarioche diventa il piùdele il primo in grado di batterein finale a. L'articolodi. E’ il piùdelproviene da Ildenaro.it.

