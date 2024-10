Teatro della Società lavori al via (Di domenica 13 ottobre 2024) Una scatola magica, una sorta di scrigno dei segreti. È il Teatro della Società di Lecco: durante l’intervento di restauro da sotto gli intonaci sono emersi piccoli e grandi capolavori, tra stucchi, decorazioni e affreschi. Per questo i lavori di recupero e riqualificazione stanno durando più del previsto e più del tempo in cui il Teatro è stato costruito, cioè un paio d’anni. Entro la fine del 2025 però si alzerà finalmente di nuovo il sipario di quella che è considerata una sorta di piccola Scala sul lago di Como. È stato consegnato ieri il cantiere del secondo e ultimo lotto del Teatro della Società di Lecco, uno dei più antichi e prestigiosi della Lombardia, chiuso da sette anni e mezzo. La volata finale costa quasi 4 milioni di euro. A tirarla saranno i professionisti della Necos di Borgomanero, a cui è stato affidato l’incarico del recupero funzionale del Teatro. Ilgiorno.it - Teatro della Società lavori al via Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una scatola magica, una sorta di scrigno dei segreti. È ildi Lecco: durante l’intervento di restauro da sotto gli intonaci sono emersi piccoli e grandi capo, tra stucchi, decorazioni e affreschi. Per questo idi recupero e riqualificazione stanno durando più del previsto e più del tempo in cui ilè stato costruito, cioè un paio d’anni. Entro la fine del 2025 però si alzerà finalmente di nuovo il sipario di quella che è considerata una sorta di piccola Scala sul lago di Como. È stato consegnato ieri il cantiere del secondo e ultimo lotto deldi Lecco, uno dei più antichi e prestigiosiLombardia, chiuso da sette anni e mezzo. La volata finale costa quasi 4 milioni di euro. A tirarla saranno i professionistiNecos di Borgomanero, a cui è stato affidato l’incarico del recupero funzionale del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'imprenditore Maranghi patteggia : 22 mesi per il reato di bancarotta fraudolenta - dopo il crack delle due società Gestione Teatro e Classica Hd - Nella sentenza, emessa il 28 maggio scorso, è riportato che "nel peri . Piero Marenghi, imprenditore, editore e regista, figlio del banchiere Vincenzo che era stato l'erede di Enrico Cuccia in Mediobanca, ha patteggiato a 22 mesi davanti al tribunale la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta. (Ilgiornaleditalia.it)