Renzi prova a scippare il Pd a Schlein. Tutti i big dem alla scuola di Italia Viva (Di domenica 13 ottobre 2024) La trafila per essere accolto è lunga, ma lui ce la mette tutta. Se mezzo Pd insiste per tenerlo fuori dalla porta (venerdì si è aggiunto Nicola Zingaretti), Matteo Renzi non demorde e rilancia. Prima con lo show a Palazzo Madama contro il ministro della cultura Alessandro Giuli ed il presidente del Senato Ignazio La Russa, che contiene un messaggio esplicito ad Elly Schlein: «Vi servo perché so come fare opposizione». Poi con la scuola di formazione politica dei giovani a Gaeta, durante il fine settimana, aperta al Pd, con la presenza di Matteo Orfini, della ex ministra Marianna Madia, e dell'ex senatore Tommaso Nannicini e della vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. Iltempo.it - Renzi prova a scippare il Pd a Schlein. Tutti i big dem alla scuola di Italia Viva Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La trafila per essere accolto è lunga, ma lui ce la mette tutta. Se mezzo Pd insiste per tenerlo fuori dporta (venerdì si è aggiunto Nicola Zingaretti), Matteonon demorde e rilancia. Prima con lo show a Palazzo Madama contro il ministro della cultura Alessandro Giuli ed il presidente del Senato Ignazio La Russa, che contiene un messaggio esplicito ad Elly: «Vi servo perché so come fare opposizione». Poi con ladi formazione politica dei giovani a Gaeta, durante il fine settimana, aperta al Pd, con la presenza di Matteo Orfini, della ex ministra Marianna Madia, e dell'ex senatore Tommaso Nannicini e della vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - ancora differenziato per Pobega e Ferguson : si prova a recuperarli per Marassi - I rossoblù si sono imposti per 3-0: a segno proprio Thijs Dallinga ma anche Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson. Il tecnico di Karlsruhe, senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni per la Nations League, ha potuto lavorare con il reparto offensivo al completo visto che sia Santi Castro che Thijs Dallinga non hanno ricevuto chiamate in nazionale. (Sport.quotidiano.net)

Baronissi - la Sindaca Anna Petta : “Approvata la delibera per sostenere il referendum contro l’autonomia differenziata” - Segui ZON. IT su Google News. . Siamo consapevoli che l’autonomia differenziata potrebbe aumentare le disuguaglianze e creare disparità salariali tra le Regioni. Questa riforma prevede il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni e rappresenta una minaccia seria per l’unità del nostro Paese. (Zon.it)

Comune di Baronissi - la Sindaca Anna Petta : “Approvata la delibera per sostenere il referendum contro l’autonomia differenziata” - “L’autonomia differenziata non è solo un tema giuridico o politico, ma una questione che tocca la vita quotidiana di ogni cittadino. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa battaglia per il futuro del nostro Paese. Con la delibera approvata, la nostra Amministrazione intende assumere un ruolo attivo nella campagna referendaria. (Puntomagazine.it)