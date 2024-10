Ilrestodelcarlino.it - Lo studentato fermo. Previsti 50 alloggi all’Osservanza. Ma i costi sono saliti

(Di domenica 13 ottobre 2024) È una storia lunga oltre un quarto di secolo quella tra Imola e l’Università di Bologna. La sede cittadina dell’Alma Mater venne infatti inaugurata nel 1997 con un corso di diploma universitario attivato nel plesso Scarabelli. Oggi si articola in diversi plessi nei quali si svolgono le attività didattiche e di ricerca di vari corsi di laurea (13 nell’ultimo anno accademico), post-laurea e un dottorato di ricerca. In particolare, la sede cittadina ospita le attività di corsi di primo e secondo ciclo di quattro aree (Medicina e chirurgia, Farmacia, Agraria, Ingegneria), quelle del dottorato di ricerca interdipartimentale in ‘Salute, sicurezza e sistemi del verde’ (terzo ciclo) e di numerosi master. Il 25 ottobregli open day per il nuovo anno accademico.