La rivincita della Provincia | Vogliamo tornare a contare di più

(Di domenica 13 ottobre 2024) "In questi suoi 20 anni di vita, ladi Monza e Brianza è diventata sempre più centro di coordinamento e polo di competenza, passando dadeclassata a essere una casa dei Comuni. Arrivano spinte da più parti perché vengano riviste le norme che la riguardano, affinché si faccia una riforma che le riporti a com’erano prima, ripristinando il loro statuto di ente previsto dalla Costituzione". È con questo auspicio che il presidentedi Monza, Luca Santambrogio (nella foto in alto), ha approntato il suo discorso all’assemblea regionale di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) in Villa Reale - che ha riconfermato come presidente Mauro Guerra (sindaco di Tremezzina, in carica dal 2019) -, svoltasi per la prima volta in Brianza.