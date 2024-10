Coppa America che pasticcio su Instagram | il gol di Vargas oscurato da un cartoon imbarazzante in italiano – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ha lasciato tutti spiazzati la scelta dell’account ufficialedella Copadi pubblicare undi un gol di un calciatore cileno con una scenetta animata con tanto di vocina italiana. Sullo schermo di chi guarda scorrono le immagini della prodezza di Edu, ma la copertura è: sopra all’estratto di gara compare un personaggio che prova a cambiarsi, ma imbarazzato per la presenza dello spettatore chiede a quest’ultimo di non guardarlo. Lo sfondamento della quarta parete continua: «Guarda un altro, non vedi che mi sto cambiando? Smettila di guardare mi sto cambiando! Smettila, basta, basta!». Fino a che non intervengono due agenti delle forze dell’ordine che coprono le nudità del personaggio e poi riservano all’utente un trattamento speciale, lo manganellano: «Un guardone ah, prendi questo!».