Salah pronto a dire sì: clamoroso ritorno in Serie A (Di sabato 12 ottobre 2024) Salah potrebbe clamorosamente tornare in Serie A nella prossima stagione: il suo capitolo al Liverpool e in Premier League sta per essere chiuso L’attaccante egiziano sta battendo ogni tipo di record Oltremanica e dopo diversi anni potrebbe dire basta con quel tipo di calcio. Due club italiani sono alla finestra per riportarlo in Serie A. I tifosi sognano ad occhi aperti. Clamorosa svolta per il futuro di Salah (SerieAnerws – ANSA) Salah è diventato con i suoi 217 gol il terzo marcatore della storia del Liverpool. Un traguardo straordinario collezionato dal 2017 in poi, quando decise di lasciare la Roma e provare ancora una vola la fortuna in Premier League. Il suo primo approccio con l’Inghilterra era stato con la maglia del Chelsea, dopo essere esploso al Basilea. Mourinho lo scaricò, lasciandolo andare a Firenze. Serieanews.com - Salah pronto a dire sì: clamoroso ritorno in Serie A Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di sabato 12 ottobre 2024)potrebbe clamorosamente tornare inA nella prossima stagione: il suo capitolo al Liverpool e in Premier League sta per essere chiuso L’attaccante egiziano sta battendo ogni tipo di record Oltremanica e dopo diversi anni potrebbebasta con quel tipo di calcio. Due club italiani sono alla finestra per riportarlo inA. I tifosi sognano ad occhi aperti. Clamorosa svolta per il futuro diAnerws – ANSA)è diventato con i suoi 217 gol il terzo marcatore della storia del Liverpool. Un traguardo straordinario collezionato dal 2017 in poi, quando decise di lasciare la Roma e provare ancora una vola la fortuna in Premier League. Il suo primo approccio con l’Inghilterra era stato con la maglia del Chelsea, dopo essere esploso al Basilea. Mourinho lo scaricò, lasciandolo andare a Firenze.

