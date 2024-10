La notte dentro l’uragano, il racconto di Giacomo: “Niente corrente, solo candele con la casa che tremava” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giacomo Sanvitale vive a Tampa, in Florida. Negli ultimi giorni ha raccontato sui social tutte le fasi del passaggio di Milton, l'uragano che ha devastato le zone in cui vive. Sanvitale ha un profilo Instagram seguito da oltre 120.000 follower. Fanpage.it - La notte dentro l’uragano, il racconto di Giacomo: “Niente corrente, solo candele con la casa che tremava” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Sanvitale vive a Tampa, in Florida. Negli ultimi giorni ha raccontato sui social tutte le fasi del passaggio di Milton, l'uragano che ha devastato le zone in cui vive. Sanvitale ha un profilo Instagram seguito da oltre 120.000 follower.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La notte dentro l’uragano di Giacomo, il racconto: “Niente corrente, solo candele con la casa che tremava” - Giacomo Sanvitale vive a Tampa, in Florida. Negli ultimi giorni ha raccontato sui social tutte le fasi del passaggio di Milton, l'uragano che ha devastato ... (fanpage.it)

“Siamo al buio, posso solo sperare e pregare”: l’uragano Milton che si abbatte sulla Florida raccontato dal calciatore Giacomo Sanvitale - Il giovane calciatore si è trasferito qualche anno fa in America: ora vive con la sua ragazza a Tampa “Siamo tutti al buio. Sono nel raggio diretto dell’ uragano, possiamo solo sperare e pregare”. Sto ... (ilfattoquotidiano.it)

Prima dell’uragano Milton l’acqua dell’oceano aveva iniziato a ritirarsi: cosa indica questo segnale - Nelle prime ore in cui l’uragano Milton si è abbattuto sulla costa occidentale della Florida, in alcune punti della Baia di Tampa l’acqua dell’oceano si è ritirata in modo anomalo, rendendo visibile ... (youmedia.fanpage.it)