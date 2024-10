La giunta di Verona ha deciso: via Pallone sarà il luogo di tutte le principali manifestazioni che si svolgeranno in città (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Comune di Verona ha fatto sapere di aver approvato nella giornata di venerdì 11 ottobre una delibera che prevede l’adeguamento infrastrutturale di via Pallone, cogliendo l'occasione del cantiere già operativo per il potenziamento delle infrastrutture in vista delle prossime cerimonie olimpiche Veronasera.it - La giunta di Verona ha deciso: via Pallone sarà il luogo di tutte le principali manifestazioni che si svolgeranno in città Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Comune diha fatto sapere di aver approvato nella giornata di venerdì 11 ottobre una delibera che prevede l’adeguamento infrastrutturale di via, cogliendo l'occasione del cantiere già operativo per il potenziamento delle infrastrutture in vista delle prossime cerimonie olimpiche

Traslocano i Mercatini di Natale a Verona - saranno posizionati in via Pallone : «Primo obiettivo è garantire la sicurezza dei visitatori» - Da Palazzo Barbieri fanno sapere che stanno proseguendo gli incontri del Comune in vista dello «spostamento definitivo dei tradizionali Mercatini di Natale dalle piazze del centro storico all’area di via Pallone tra l’incrocio con Stradone San Fermo e il semaforo di via del Pontiere». Proprio... (Veronasera.it)