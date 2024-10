Ilgiorno.it - “La cultura e umanità”: a Bergamo triplicato il numero dei detenuti iscritti all’università nell’ultimo anno

(Di sabato 12 ottobre 2024)– Anche per chi è in carcere lo studio può rappresentare una via per il riscatto sociale. Ne è un esempio la circondariale “Don Fausto Resmini”, dove gli studenti-disono saliti da 4 a 12: due sono donne e 10 sono maschi. I corsi di laurea scelti sono economia aziendale, giurisprudenza, diritto per l’impresa nazionale e internazionale, filosofia, psicologia, scienze dell’educazione, ingegneria delle tecnologie per l’edilizia. Il primo laureato del Polo universitario penitenziario sarà proclamato a dicembre, e continuerà a essere uno studente universitario in quanto si è iscritto a uno dei corsi di laurea magistrale promossi dall’ateneo. Un ateneo, quello cittadino, impegnato nel proprio ruolo di responsabilità sociale, che garantisce sostegno a iniziative e progetti dedicati a persone in condizioni di marginalità e fragilità.