Grecia-Irlanda (Uefa Nations League B, 13-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Una vittoria storica quella della Grecia nel teatro di Wembley, voluta fortemente e trovata per onorare la memoria di Baldock; i galanolefki adesso hanno veramente l'opportunità di poter vincere il gruppo B2 di Nations League ma servono 3 punti quest'oggi in casa contro l'Irlanda. Una tragedia che ha sconvolto tutti quella dell'ex giocatore dello Sheffield United e del Panathinaikos, trovato morto

L’Olanda ferma la Germania - la Grecia batte l’Irlanda - Andorra 0-1 Malta Malta ha sfruttato una delle sue pochissime occasioni contro Andorra per raccogliere tre punti in trasferta. twitter. Fotis Ioannidis e Christos Tzolis hanno segnato nel secondo tempo, smorzando ulteriormente lo spirito irlandese durante la sosta per le partite internazionali. Inghilterra 2-0 Finlandia Una notte extra speciale per @HKane e altri tre importanti ... (Justcalcio.com)

Irlanda-Grecia (martedì 10 settembre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Inizio estremamente convincente per la Grecia del neo CT Jovanovic in questa Nations League B: Finlandia ammutolita e galanolefki primi insieme all’Inghilterra vincitrice in casa dell’Irlanda, l’avversario di oggi. I boys in green poco hanno potuto fare contro la nazionale di Southgate, cedendo con il più classico dei risultati. (Infobetting.com)