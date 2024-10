Bancale di finestre crolla e travolge un operaio di 25 anni sotto gli occhi dei colleghi: il giovane muore poco dopo la corsa in ospedale (Di sabato 12 ottobre 2024) ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA) - Un operaio di 25 anni è morto oggi, 12 ottobre, in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina. Incidente sul lavoroSecondo una Ilgazzettino.it - Bancale di finestre crolla e travolge un operaio di 25 anni sotto gli occhi dei colleghi: il giovane muore poco dopo la corsa in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA) - Undi 25è morto oggi, 12 ottobre, in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina. Incidente sul lavoroSecondo una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operaio di 25 anni morto nel Vicentino - è stato schiacciato dal crollo di un bancale di finestre - Tra i settori con più decessi avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano le Costruzioni con 92 casi (contro i 72 del 2023), il comparto manifatturiero con 60 decessi denunciati (56 nel 2023), il Trasporto e magazzinaggio con 53 (69 nel 2023), il Commercio con 35 (37 nel 2023) e il Noleggio e servizi di supporto alle imprese con 25 (24 nel 2023). (Ilfattoquotidiano.it)

Operaio di 19 anni precipita all’interno del termovalorizzatore A2A di Brescia : è gravissimo - Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una trave, che lo ha fatto cadere al ponteggio sbattendo violentemente la testa a terra. Le condizioni del diciannovenne sono piuttosto critiche: all’arrivo dei soccorsi non muoveva gambe e braccia ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. (Ilgiorno.it)

Operaio di 54 anni viene colpito in testa da un tondino di ferro mentre lavora : è grave - Un tondino di ferro ha colpito alla fronte un operaio di un'azienda di Rescaldina (Milano). Il 54enne è stato ferito alla testa e portato in gravi condizioni in ospedale.Continua a leggere . (Fanpage.it)