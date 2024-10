Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus. L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimera Nuoto e, di conseguenza, ha ripreso le proprie attività sportive nelle vasche dell’impianto cittadino per favorire la pratica del Nuoto tra le persone con disabilità intellettive. Il progetto è rivolto ad atleti di diverse età, dai bambini agli adulti, per favorire un percorso progressivo capace di accompagnare dai primi movimenti in vasca alla partecipazione alle gare del circuito Special Olympics, prevedendo anche l’eventuale ingresso nei gruppi preagonistici della stessa Chimera Nuoto per una piena esperienza di inclusione e integrazione. Lanazione.it - Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Unaaldelper All. L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimerae, di conseguenza, ha ripreso le proprie attività sportive nelle vasche dell’impianto cittadino per favorire la pratica deltra le persone con disabilità intellettive. Il progetto è rivolto ad atleti di diverse età, dai bambini agli adulti, per favorire un percorso progressivo capace di accompagnare dai primi movimenti in vasca alla partecipazione alle gare del circuito Special Olympics, prevedendo anche l’eventuale ingresso nei gruppi preagonistici della stessa Chimeraper una piena esperienza di inclusione e integrazione.

